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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Ücretsiz Hayvanat Bahçesi Girişi Sağlıyor - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Ücretsiz Hayvanat Bahçesi Girişi Sağlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayan öğrenciler için sömestir tatilinde hayvanat bahçesine ücretsiz giriş imkanı sunuyor. Belediye tarafından yapılan açıklamada, karnesini getiren tüm ilk, orta ve lise öğrencilerinin yarıyıl tatili boyunca Bursa Hayvanat Bahçesi'ni ücretsiz ziyaret edebileceği belirtildi. Hayvanat Bahçesi, 138 farklı türden 1000'den fazla hayvana ev sahipliği yapmakta ve yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu uygulama ile tüm çocuklar, karneleriyle birlikte hayvanat bahçesini ücretsiz olarak gezebilecekler.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Ücretsiz Hayvanat Bahçesi Girişi Sağlıyor
20.01.2024 - 13:47,  Güncelleme: 13:48
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemini tamamlayıp sömestir tatiline giren tüm öğrenciler için hayvanat bahçesine ücretsiz giriş uygulaması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, karnesini getiren tüm ilk, orta ve lise öğrencilerinin yarıyıl tatili boyunca Bursa Hayvanat Bahçesi'ni ücretsiz gezebileceği duyuruldu.

Hayvanat Bahçesinin yaklaşık 206 bin metrekare alanda 138 türden 1000'i aşkın hayvana ev sahipliği yaptığı ve yılda 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığı belirtilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyesinin karne hediyesi olarak hayata geçirdiği uygulama kapsamında karnesi ile tüm çocuklar, hayvanat bahçesini ücretsiz gezebilecek." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Öğrencilere Ücretsiz Hayvanat Bahçesi Girişi Sağlıyor - Son Dakika
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