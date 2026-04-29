Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi'nin Altyapısını Yeni Hatlarla Güçlendiriyor

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BUSKİ ekipleri, şehrin gelişen bölgelerinde altyapı yatırımlarını sürdürürken, Osmangazi'nin Küçükbalıklı Mahallesi'nde de çalışmalarına devam ediyor.

BUSKİ ekipleri, Osmangazi'nin Küçükbalıklı Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda mahallede 480 metre uzunluğunda ve 300 milimetre çapında kanalizasyon hattı ile yine 480 metre uzunluğunda, 400 milimetre çapında yağmur suyu hattı imalatı eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Yürütülen çalışmalarla bölgenin altyapı bulunmayan sokakları sağlıklı ve güçlü altyapıya kavuşturulurken, özellikle yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Küçükbalıklı Mahallesi Muhtarı Cemil Aksu, kentsel dönüşümün gerçekleştiği mahallede yeni altyapı hatlarının önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekiplerine teşekkür etti.