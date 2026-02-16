Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Ayı Boyunca İftariyelik İkramı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca iftar saatinde evine yetişemeyenlere ve görev başında olanlara iftariyelik ikramında bulunacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda BURFAŞ ekipleri, ramazanın ilk gününden itibaren dayanışma örneği sergileyecek.

Terminal, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Acemler, Şehreküstü, Mimar Sinan, Küçük Sanayi, Arabayatağı, Organize Sanayi, Emek, Osmangazi, Hacivat, Gürsu, Kestel ve Uludağ Üniversitesi metro duraklarında her gün vatandaşlara çorba, sandviç, zeytin, hurma ve sudan oluşan iftariyelik paketleri ulaştırılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, ramazanın bereketini ve paylaşma kültürünü hep birlikte yaşamanın önemine vurgu yaptı. İftara yetişemeyen vatandaşların mağdur olmaması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, kentin farklı noktalarında iftariyelik ikramında bulunacağını belirten Bozbey, tüm kent sakinlerine hayırlı ramazanlar diledi.