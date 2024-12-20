Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi\'nden İş Birliği Protokolü

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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında kentin önceliklerine ve ihtiyaçlarına çözüm sunacak teknik, sosyal ve kültürel projeler geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın sorunlarının çözümü, sosyal kültürel hayatın geliştirilmesi ve vatandaşların yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla diğer kurumlarla da iş birliğini sürdürüyor. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi arasında 'iş birliği çerçeve' protokolü imzalandı.

İş birliği kapsamında üniversite öğretim üye ve yardımcıları ile yurt içi ve yurt dışı bilimsel araştırma projeleri yürütülmesi, belediyenin ihtiyaçlarına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması, kentin öncelik ve ihtiyaçlarına çözüm sunacak teknik, sosyal ve kültürel içerikli projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Lisansüstü tez çalışmalarına destek verilmesi, üniversite öğrencileri ile çeşitli konularda ortak çalışmalar ve araştırma projelerinin yürütülmesi, seminer, konferans ve çalıştay gibi etkinliklerin düzenlenmesi, üniversite öğrencilerine staj fırsatlarının sunulması ve teknik gezi imkanlarının tanınması da iş birliği alanları arasında yer alıyor. Ayrıca, kariyer ve teknoloji fuarlarına katılım sağlanması, öğrenci topluluklarına teknik destek verilmesi, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji yarışmaları gibi etkinliklerde tarafların olanak ve yetenekleri ölçüsünde destek sunulması öngörülüyor.

İmza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bu iş birliği ile Bursa'mızın geleceğini inşa ederken üniversitemizin bilgi ve deneyiminden en iyi şekilde yararlanmayı amaçlıyoruz. Şehrimize değer katacak bu protokolde emeği geçen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'a, akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da iki kurum arasındaki iş birliğinin kente büyük katkı sunacağını belirterek, katkısından dolayı Başkan Bozbey'e teşekkür etti.