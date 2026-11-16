Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mine Türker, boccede mix rölede dünya üçüncüsü oldu - Son Dakika
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mine Türker, boccede mix rölede dünya üçüncüsü oldu

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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mine Türker, boccede mix rölede dünya üçüncüsü oldu
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcu Mine Türker, Hırvatistan'daki Bocce Dünya Şampiyonası'nda Burak Altay ile röle mix branşında bronz madalya kazandı. Rijeka'da 10-15 Kasım'da yapılan şampiyonada ikili dünya üçüncüsü oldu.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcu Mine Türker, Hırvatistan'da düzenlenen Bocce Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Burak Altay ile birlikte mücadele ettiği röle mix branşında dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu milli sporcu Mine Türker, Hırvatistan'da düzenlenen Bocce Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Rijeka kentinde 10-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Mine Türker, milli sporcu Burak Altay ile birlikte röle mix branşında mücadele etti. İkili, dünya üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Mine Türker, daha önce de U23 yaş kategorisinde dünya ikinciliği ve Avrupa şampiyonlukları elde etmişti.

Kaynak: ANKA
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