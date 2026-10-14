Bursa Büyükşehir, Gökçeköy TOKİ\'den Görükle\'ye kesintisiz ulaşıma imar yolu yapıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesince, Nilüfer ilçesinde Görükle, İrfaniye ve Gökçe mahallelerini birbirine bağlayacak yeni imar yolunda çalışmalar sürdürülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Vekili Şahin Biba'nın öncülüğünde başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 17 ilçede yol ağının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda son 6 ayda 380 kilometreden fazla sathi kaplama ve 80 kilometreden fazla sıcak asfalt kaplama çalışması gerçekleştiren ekiplerce, Bursa'ya toplam 30 kilometre uzunluğunda yeni imar yolu kazandırıldı.

Ekim ayında da çalışmalarını sürdüren ekipler, Nilüfer ilçesinde Görükle ve İrfaniye mahallelerini birbirine bağlayan Gelibolu Caddesi'nin devamında, İrfaniye ile Gökçe mahalleleri arasındaki bağlantı yolunda çalışma yürütüyor.

Toplam 1,5 kilometre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde planlanan yol kapsamında 40 bin metreküp kazı ve 110 bin ton dolgu çalışması yapılacak.

Kazı ve dolgu çalışmalarının ardından altyapı imalatı ve asfalt kaplaması gerçekleştirilecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Gökçeköy TOKİ Konutları'ndan Görükle'ye kesintisiz ulaşım sağlanması, bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.