Bursa Çerkes Kültür Derneği, Oyun Terapi Odası'nın açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bursa Çerkes Kültür Derneği, Oyun Terapi Odası'nın açılışını gerçekleştirdi

Bursa Çerkes Kültür Derneği, Oyun Terapi Odası\'nın açılışını gerçekleştirdi

Bursa Çerkes Kültür Derneği üyelerinin desteğiyle Rehberlik Araştırma Merkezi bünyesinde oluşturulan Oyun Terapi Odası'nın açılışı yapıldı. Dernek Başkanı Fatih Şamuk, terapi odasının özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasında kritik bir rol oynadığını belirtti. Proje, çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

18.05.2024 11:26
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Bursa Çerkes Kültür Derneğince üyelerin desteğiyle Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) bünyesinde oluşturulan Oyun Terapi Odası'nın açılışı yapıldı.

Dernek Başkanı Fatih Şamuk, yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projesi kapsamında RAM bünyesinde oluşturdukları terapi odasının açılışını gerçekleştirerek kuruma teslim ettiklerini bildirdi.

Şamuk, Oyun Terapi Odası'nın açılışının, özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarının ne kadar büyük olduğunu ve bunların karşılanmasının toplum için ne denli önemli olduğunu kendilerine yeniden hatırlattığını belirtti.

Çocukların tedavi ve tespit süreçlerinde doğru ve etkin destek alabilmeleri, onların topluma kazandırılmalarında bu terapi odalarının kritik rol oynadığını vurgulayan Şamuk, şunları kaydetti:

"Bu proje ile tüm çocukların bireysel ihtiyaçlarına yönelik terapi ve destek hizmetlerinin sunulabileceği donanımlı bir ortamı Rehberlik Araştırma Merkezi'ne kazandırmış olduk. Bu odada gerçekleştirilecek terapiler, çocukların duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimlerini desteklemeyi, erken teşhis ve müdahale ile potansiyellerini en üst seviyeye taşımayı amaçlamaktadır. RAM bünyesinde gerçekleştirdiğimiz Oyun Terapi Odası projesi, sadece özel gereksinimli çocuklara değil, aynı zamanda onların ailelerine ve eğitmenlerine de destek olacaktır. Bu tür projeler, toplumsal duyarlılığın artmasına ve dayanışma kültürünün güçlenmesine katkıda bulunur. Bu projelerin yaygınlaşması ve desteklenmesi, toplumsal gelişim ve ilerlemenin temel taşlarından biri olduğuna inancımız sonsuzdur."

Üyelere desteklerinden dolayı teşekkür eden Şamuk, terapi odasının kuruma hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Bursa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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