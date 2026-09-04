Bursa Çevre Yolu'nda kamyonun çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Bursa Çevre Yolu Görükle ayrımında arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen kamyonete arkadan çarpan kamyon, kamyonetin arkasındaki iki kişiden birinin ölümüne yol açtı. Yaralanan diğer kişi hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde bekleyen kamyonetin arkasında beklerken kamyonun çarptığı 2 kişiden biri hayatını kaybetti.
Bursa Çevre Yolu Görükle ayrımı yakınlarında arıza yapan 43 VA 955 plakalı kamyonet emniyet şeridine çekildi.
Bu sırada E.G. idaresindeki 41 K 0102 plakalı kamyon, yol kenarında duran araca arkadan çarptı.
Kaza esnasında kamyonetin arkasında beklerken araçların arasında kalan kimliği henüz öğrenilemeyen 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Cenaze ise olay yerindeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis, kamyon sürücüsü E.G'yi gözaltına aldı.
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