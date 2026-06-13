Bursa'da 1,8 Milyonluk Hırsızlık Operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da 1,8 Milyonluk Hırsızlık Operasyonu

13.06.2026 12:45
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Bursa'da 1,8 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, polisin uygulamasında yakalandı.

BURSA'da girdikleri evde içinde 1,8 milyon lira değerinde ziynet eşyası olan çelik kasayı çalan 2'si kadın 3 şüpheli, polisin uygulama noktasında durdurup yaptığı aramada yakalandı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Olay, 3 Haziran günü merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramalarda yaklaşık 1,8 milyon TL değerinde ziynet eşyalarının olduğu çelik kasa ele geçirildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada aynı gün N.Ç.'nin evinden çalındığı belirlenmesi üzerine araç içinde bulunan A.Ç., G.U. ve H.Ö. gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden A.Ç.'nin başta hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan 65, G.U.'nun 62, H.Ö.'nün de 17 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber-Kamera: Bursa,

Kaynak: DHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

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