Bursa'da 1. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış mühimmat bulundu - Son Dakika
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Bursa'da 1. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış mühimmat bulundu

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Bursa'da bir evde yapılan aramada, 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış mühimmat bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

17.08.2024 07:59
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BURSA'da husumetli olduğu oğlunun ihbar ettiği Ali E.'nin (73) evinde yapılan aramada, 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen patlamamış mühimmat bulundu.

Hüseyin E. (48), polisi arayıp, babası Ali E.'nin evinde bomba olduğu ihbarında bulundu. Bunun üzerine ekipler, saat 04.00 sıralarında Ali E.'nin Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 153. Sokak'taki evine operasyon düzenledi. 3 katlı evin bodrum katında yapılan aramada 1'inci Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen 40 santimetre boyunda, 12 santimetre çapında mühimmat bulundu. Bomba imha uzmanının yaptığı inceleme sonrası mühimmat incelemek üzere bulunduğu yerden alındı. Ali E. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa\'da 1. Dünya Savaşı\'ndan kalan patlamamış mühimmat bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 1. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış mühimmat bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 1. Dünya Savaşı'ndan kalan patlamamış mühimmat bulundu - Son Dakika
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