Bursa'da 1 Mayıs Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da 1 Mayıs Kutlaması

05.04.2026 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Bursa'da kutlayacak. Etkinlikler Türkiye genelinde yapılacak.

HAK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Bursa'da kutlayacak.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs haftası boyunca Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle emeğin gündemini ülke genelinde güçlü bir şekilde dile getireceklerini belirtti.

Bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Bursa'da kutlayacaklarını vurgulayan Arslan, şu bilgileri paylaştı.

"Bu kapsamda, 20 Nisan'da Manisa'da 'Adil Ücret ve Refahın Adil Paylaşımı' başlıklı bir basın toplantısı düzenleyeceğiz. Genel başkan yardımcılarımızın katılımıyla ise 22 Nisan'da Elazığ'da 'Sendikal Örgütlenme ve İş Mevzuatının Güncel Sorunları', 24 Nisan'da Sivas'ta 'Enflasyonla Mücadele ve Vergide Adalet', 27 Nisan'da Adana'da 'Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele' ve 29 Nisan'da Ordu'da 'Emeklilik Sisteminde Yaşanan Aksaklıklar' konularında basın toplantıları gerçekleştireceğiz. 1 Mayıs kutlamamızı, emeğin ve alın terinin şehri Bursa'da saat 11.00'de Gökdere Meydanı'nda gerçekleştireceğiz. Meydanlarda vergide adaletin sağlanmasından, hayat pahalılığı ile mücadeleye, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasından mevsimlik, geçici ve kampanya işçilerinin sorunlarının çözümüne, mutlak iş güvencesi ve adil bir emeklilik sistemine kadar pek çok konuyu gündeme getireceğiz."

Arslan, 1 Mayıs'ta sadece çalışma hayatına ilişkin taleplerin değil, aynı zamanda küresel ölçekte yaşanan insanlık dramlarının da gündeme taşınacağını belirterek, Gazze başta olmak üzere İran ve Lübnan'da sivilleri hedef alan tüm saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz. HAK-İŞ'in Bursa'daki 1 Mayıs kutlamalarına, Sudan İşçi Sendikaları Federasyonu heyeti de katılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Türkiye, 1 Mayıs, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 1 Mayıs Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 09:48:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Bursa'da 1 Mayıs Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.