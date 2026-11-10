Bursa'da 10 Kasım'da saat 09.05'te araçlar durdu, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu - Son Dakika
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Bursa'da 10 Kasım'da saat 09.05'te araçlar durdu, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu

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Bursa\'da 10 Kasım\'da saat 09.05\'te araçlar durdu, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu
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Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümünde Bursa'da saat 09.05'te araçlar durdu ve vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Nilüfer'de araçlarından inenlerin saygı duruşu dronla görüntülenirken kentte bayraklar yarıya indirildi, sirenler çaldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Bursa'da hayat durdu. Yollardaki Bursalıların, saat 09.05'i gösterdiğinde otomobillerini durdurup, aşağı inerek saygı duruşunda bulunduğu anlar, dronla görüntülendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 88'inci yıl dönümü olan 10 Kasım'da Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor. Atatürk'ün yaşamını yitirdiği saat olan 09.05'te Bursa'da bayraklar yarıya indirilerek, sirenler çaldı. Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde akan trafikte araçlarını durdurup aşağı inerek saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Atatürk10 KasımGüncelBursaSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da 10 Kasım'da saat 09.05'te araçlar durdu, vatandaşlar saygı duruşunda bulundu - Son Dakika
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