Bursa'da 129 Sahte Gram Altınla Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da 129 Sahte Gram Altınla Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı

Bursa\'da 129 Sahte Gram Altınla Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı

Bursa'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 4 kişi, ihbar üzerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Ele geçirilen sahte altınların toplam değeri yaklaşık 400 bin lira.

18.01.2025 11:47  Güncelleme: 11:49
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BURSA'da, kuyumculara satmak üzere hazır hale getirilmiş 129 sahte gram altını piyasaya sürmek isteyen 4 kişi, kendilerinden şüphelenen kuyumcuların polise haber vermesiyle, Gemlik ve İstanbul'da yakalandı. Altın satma çabaları kameralara yansıyan şüpheliler, tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 kuyumcunun kendilerine sahte altın satmaya çalışan şüpheliler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, 19 Ocak'ta Bursa'nın Gemlik ilçesinde ihbarda bulunan 2 kuyumcuya gitti. Sahte altın satmak isteyenlerin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle kimliklerini belirledikleri şüphelilerin adreslerini tespit etti. Bursa polisi, yaptıkları operasyonda A.A. (31) ile A.Ç.'yi (41) Gemlik ilçesinde, S.A. (21) ve V.E.'yi (37) de İstanbul'daki evlerinde yakaladı. Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda, kuyumculara satılmak üzere hazır hale getirilmiş yaklaşık 400 bin lira değerinde 129 adet gram altın ele geçirildi. Altınlara el konulurken, İstanbul'daki şüpheliler, ekipler tarafından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 129 Sahte Gram Altınla Yakalanan 4 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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