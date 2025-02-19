Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 14 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Hasan Öztimur İlkokulundaki bir öğretmen, öğrencilerine pastaneden kremalı tatlı aldı. Tatlıları tüketen öğrencilerden 14'ü bir süre sonra fenalaştı.
İhbar üzerine okula polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Okuldaki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da 14 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi İhtimaliyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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