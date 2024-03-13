Bursa'da 2 kadını tabancayla vuran şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da 2 kadını tabancayla vuran şüpheliler gözaltına alındı

Bursa\'da 2 kadını tabancayla vuran şüpheliler gözaltına alındı

Bursa'nın Kestel ilçesinde tabancayla ikamete ateş edip 2 kadını yaralayan zanlılar yakalandı.

13.03.2024 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde tabancayla ikamete ateş edip 2 kadını yaralayan zanlılar yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, salı günü gece saatlerinde Yenimahalle Subaşı Sokakta S.T. ile tartıştıktan sonra ikamete doğru ateş edip Fadile E. (43) ve Eda T'yi (27) yaralayan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki kamera kayıtlarını izleyip görgü şahitlerini dinleyen polis, kimliklerini belirlediği şüpheliler S.Ç. ve B.Ç'yi olay gecesi kullandıkları tabancalar ile yakaladı.

Sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Salı günü gece saatlerinde aralarında husumet bulunan S.T'nin ikametine giden S.Ç. ve B.Ç, tartışmanın büyümesi üzerine yanlarında bulunan tabancayla ikamete ateş edip Fadile E. ve Eda T'yi yaralamıştı.

Tedavi altına alınan 2 kadının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 2 kadını tabancayla vuran şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, EOSB'deki Fabrikaları Ziyaret Etti
    15:11 AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu, EOSB'deki Fabrikaları Ziyaret Etti

    Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek, çalışan ve yöneticilerle buluştu. Hatipoğlu, fabrika yöneticileri ve işçilerle görüşerek yerel yönetimlere olan taleplerini dinledi. Ayrıca, çevre yolu, tramvay ulaşımı ve trafik şikayetlerinin çözümü hakkında projeler geliştirildiğini belirtti ve kadın çalışan istihdamını artırmak için mahallelerde kreş sayılarının artırılacağını söyledi.

  • Türk Kızılayı, Ramazan Kampanyası ile Depremzedelere ve Gazze'deki Mağdurlara Yardım Ulaştırmayı Planlıyor
    15:10 Türk Kızılayı, Ramazan Kampanyası ile Depremzedelere ve Gazze'deki Mağdurlara Yardım Ulaştırmayı Planlıyor

    Türk Kızılay, Ramazan Kampanyası kapsamında depremzedeler ve Gazze'deki çatışma mağdurlarına yardım ulaştırmayı hedefliyor. Kampanya kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere ve Gazze'deki mağdurlara öncelik verilecek. Yaklaşık 8,8 milyon kişiye el uzatmayı planlayan Türk Kızılay, 1 milyar 271,5 milyon liralık yardım ile nakdi yardımların yanı sıra gıda kolileri, mutfak desteği ve bayramlık giyim ihtiyacını karşılayacak. Ayrıca, Gazze'ye günlük 5 bin kişilik iftarlık ve sahurluk sıcak yemek ulaştıran Türk Kızılay, İyilik Gemisi'nden tahliye edilen yardım malzemelerini de Gazze'ye ulaştırmaktadır. Yardımda bulunmak isteyenler, Türk Kızılay eliyle yurt içinde ve Filistin için gıda yardımı bağışında bulunabilirler.

  • Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu
    15:09 Çanakkale'nin Çan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

    Çanakkale'nin Çan ilçesinde Söğütalan ve Etili köylerinde etkili olan şiddetli yağış, zaman zaman doluya dönüştü. Öğle saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı bölgeler beyaza büründü. Sağanak ve dolu nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı belirtildi.

  • Hamza Dağ: 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin tamamının kazandığı güzel bir hikaye yazacağız
    15:07 Hamza Dağ: 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin tamamının kazandığı güzel bir hikaye yazacağız

    Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Kınık ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluşarak, İzmir'e daha fazla hizmet etme vaktinin geldiğini belirtti. Dağ, 1 Nisan günü kaybedeni olmayan, 4,5 milyon İzmirli hemşehrimizin tamamının kazandığı güzel bir hikayeyi hep birlikte yazacaklarını söyledi.

  • TKDK Adıyaman İrtibat Bürosu Açıldı ve IPARD 3 Tanıtıldı
    15:06 TKDK Adıyaman İrtibat Bürosu Açıldı ve IPARD 3 Tanıtıldı

    Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Adıyaman irtibat bürosunun açılışı ve IPARD 3 tanıtım programı Adıyaman Valiliği konferans salonunda gerçekleşti. Programa Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. IPARD programının tarımsal üretimi ve işletmelerin Avrupa standartlarına yükseltilmesini hedeflediği belirtildi.

  • İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, esnafa projelerini anlatıyor
    15:05 İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, esnafa projelerini anlatıyor

    İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel, kent merkezindeki esnafı ziyaret ederek projelerini anlatmaya devam ediyor. Yücel, ziyaretlerinde büyük bir heyecanla karşılandıklarını ve insanların desteklerini açıkça gösterdiklerini belirtti. Yücel, sanayicilerin ve esnafın ekonomik sıkıntı içinde olduğunu vurgulayarak, belediye başkanlığını devraldıklarında vatandaşların sıkıntılarını gidermek ve hizmet belediyeciliği ile tanışmalarını sağlamak için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti.

  • Kocasinan Belediyesi, 5 yılda 5 milyon metrekare yeşil alan oluşturacak
    15:05 Kocasinan Belediyesi, 5 yılda 5 milyon metrekare yeşil alan oluşturacak

    Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı yeni dönemde 5 yılda 5 milyon metrekare yeşil alan ile yeni bir rekor elde edeceklerini bildirdi. Belediye, kişi başına düşen yeşil alan miktarını dünya standartlarının üç katına çıkaracak.

  • Çin'de Yapay Ortamda Yetiştirilen Bitkiler Doğaya Kazandırıldı
    15:04 Çin'de Yapay Ortamda Yetiştirilen Bitkiler Doğaya Kazandırıldı

    Çin'in Hubei eyaletinde bulunan Üç Boğaz Rezervuar alanında, yapay ortamda yetiştirilen 3.000 nadir ve nesli tükenmekte olan bitki, doğaya geri kazandırıldı. Bu bitkiler arasında endemik olan 1.000 Myricaria laxiflora ve 2.000 Plantago fengdouensis bulunuyor. Araştırmacılar, bu türlerin ekilmesinin sadece toprağın güçlenmesine ve kıyı korumasına katkı sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda Yangtze Nehri Havzası'ndaki biyolojik çeşitliliğin geri kazanılmasına yardımcı olacağını belirtti. Ayrıca, uzay mutasyonuyla yetiştirilen bitkilerin de doğaya yeniden kazandırılması sağlandı.


14:43 Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı Mahkemenin İbrahim Keloğlan için verdiği tahliye kararı adliye koridorlarını karıştırdı
14:27 Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14:11 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü 3 kız kardeşi hayattan soğutan istismar: Özel bölgeme dokundu, defalarca sarılıp zorla dudağımdan öptü
13:55 Gaye Erkan’ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı Gaye Erkan'ın istifasının arkasında yüksek faiz kararı mı var? İletişim Başkanlığı iddiaya sessiz kalmadı
13:36 CHP’deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı Aralarında İmamoğlu’nun danışmanı da var CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var
14:34 Zafer Partisi’ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, parti üyesi 1 kişi bıçaklandı Zafer Partisi'ne 24 saatte 2 ayrı saldırı: Çadır kundaklandı, parti üyesi 1 kişi bıçaklandı
14:21 Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural’ı tek kalemde sildi: Yollarımızın kesişmesine gerek yok Murat Cemcir, eski dostu Ahmet Kural'ı tek kalemde sildi: Yollarımızın kesişmesine gerek yok
13:03 Kedi Eros’u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan: Ben bir suç makinesi değilim
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:28 İsrail, Lübnan’ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 15:11:41. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da 2 kadını tabancayla vuran şüpheliler gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement