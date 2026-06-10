Bursa'da 20 Ton Çöp Temizlendi - Son Dakika
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Bursa'da 20 Ton Çöp Temizlendi

Bursa\'da 20 Ton Çöp Temizlendi
10.06.2026 11:05
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Osmangazi'de bir evden 20 ton atık çıkarıldı; kötü koku ve haşere sorunu çözüldü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tahtakale Mahallesi sakinleri, bir evden kötü koku ve haşere yayıldığı ihbarında bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evde çok miktarda atık biriktirildiğini belirledi.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından eve giren ekipler, koordineli çalışma sonucunda evden yaklaşık 20 ton çöp çıkardı.

Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapılarak, kötü koku sorunu giderildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Osmangazi, Belediye, 3. Sayfa, Güncel, Bursa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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