Bursa'da 2025'te Çevre Haftası Şenliği Düzenlenecek

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla 26-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında "Çevre Haftası Şenliği" düzenleyecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Çevre Günü dolayısıyla toplumun çevreye karşı duyarlılığını artırmak için 26-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında "Doğa için buluşuyoruz" temasıyla şenlik düzenliyor.

Şenlik kapsamında 26 Mayıs Pazartesi günü Güzelyalı'da 11.00-14.00 saatleri arasında "Süslü Bisikletler Şenliği" gerçekleştirilecek. Resim sergisi ve atık malzemelerden yapılan heykel sergisinin de yer alacağı etkinlikler, 28 Mayıs Çarşamba günü 10.00-16.00 saatleri arasında Gemlikliler ile buluşacak.

Hayvanat Bahçesi'nde 27 Mayıs Salı günü 10.30-16.00; 29 Mayıs Perşembe günü ise 10.30-17.00 saatleri arasında "Atıktan Sanata Atölyesi" yapılacak. Merinos Parkı'nda 28 Mayıs Çarşamba günü 13.00-17.00 saatleri arasında atölyelerden sergilere, oyun parkurlarından çiçek dikimine kadar birçok etkinlik yer alacak.

İznik İnciraltı Halk Plajı'nda "Mavi Bayraklı Plajda Çocuklarla Sahil Temizliği" programı, 28 Mayıs Çarşamba günü 11.00-14.00 saatleri arasında düzenlenecek. Gemlik İskele'de ise 29 Mayıs Perşembe günü 10.00-13.00 saatleri arasında deniz dibi temizliği yapılacak.