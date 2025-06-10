Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 23 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kırsal Çayırlı Mahallesi'nde, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphelenilen 23 tarım işçisi, Yenişehir ve İnegöl'deki hastanelere kaldırıldı.
Burada tedaviye alınan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da 23 Tarım İşçisi Zehirlendi - Son Dakika
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