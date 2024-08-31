Bursa\'nın Orhangazi ilçesinde 5 şüpheli hırsızlık olaylarından tutuklandı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde yaşanan motosiklet hırsızlığı olaylarının şüphelilerinin Y.K. (25) ile F.U. (23) olduğunu belirledi. Zanlılardan Y.K, Orhangazi'de, F.U. ise Yalova'da yakalandı.

Arapzade Mahallesi'ndeki bisiklet hırsızlığının şüphelileri H.G. (38) ve E.K. (32) ile Camikebir Mahallesi'ndeki marketten hırsızlığın zanlısı Y.B. (42) de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.