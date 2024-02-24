Bursa'da 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi - Son Dakika
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Bursa'da 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi

Bursa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve Muhammet Tayyar Türkeş'in liderlik ettiği 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Çete üyelerinin sözde mahkeme kurarak anlaşmazlık yaşayan kişilere karar verdiği ve para talep ettiği belirtildi. Operasyon sonucunda 47 şüpheli yakalandı ve çok sayıda silah ele geçirildi.

24.02.2024 09:07  Güncelleme: 09:08
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Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda; elebaşılığını Bülent Çetkin, Osman Deliçay ve Muhammet Tayyar Türkeş'in yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Çete üyelerinin sözde mahkeme kurdukları, aralarında anlaşmazlık bulunan kişiler hakkında karar verdikleri, bunun karşılığında da para aldıkları açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyona ilişkin not paylaştı. Operasyonla 3 organize suç örgütünün çökertildiğini belirten Yerlikaya, 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

SÖZDE MAHKEME KURMUŞLAR

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Organize suç örgütlerinin; resmi yollardan işletmelere ortak oldukları, ilerleyen süreçte işletmenin diğer ortaklarını tehdit ederek el çektirdikleri, sözde mahkeme kurarak anlaşmazlıkları olan şahıslar hakkında karar verdikleri ve bunun karşılığında para talep ettikleri, şahıslar arasındaki alacak verecek meselesine taraf olarak, şiddet ve cebir yolu ile alacakları temin ettikleri, silah ile kasten yaralama eylemlerini gerçekleştirdikleri ve şahıslardan tehdit yoluyla haraç alarak haksız menfaat elde ettikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; 15 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik tüfek ve 1 suikast kalem tabanca ile çok sayıda çelik yeleğe el konuldu"

Bursa\'da 3 Organize Suç Örgütü Çökertildi
Kaynak: ANKA

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