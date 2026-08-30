Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Bursa\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
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Bursa'da düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. Protokol üyeleri katıldı.

BURSA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Bursa Valiliği koordinasyonunda düzenlenen törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce ve protokol üyeleri katıldı.

Heykel'de bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programın ardından protokol üyeleri bayramlaşma töreni için valilik binasına geçti. Vali Ayyıldız, tebrikleri kabul etti.

Valilikteki bayramlaşmanın ardından kutlama programı Atatürk Caddesi'ndeki geçit töreni ile devam etti. Vali Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Bakçepınar, ellerindeki Türk bayrakları ile caddeyi dolduran vatandaşları selamladı. Törende askeri birlikler ve güvenlik güçleri geçiş yaparken, mehter takımı ile halk oyunları ekipleri de gösteri gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA

Güncel, Bursa, Son Dakika

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