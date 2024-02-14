Bursa'da. İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından 40 Hadis Yarışması'nın finali yapıldı.
Tayyare Kültür Merkezi'ndeki final programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programın açılışında konuşan İpekyolu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ebubekir Armağan, Bursa'daki uluslararası öğrencilere ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Geleceğin dünyasını inşa edecek kuşaklar uluslararası öğrenciler arasından çıkacaktır." dedi.
Dünyadaki kaotik ortamının değişimi için ramazan ayının bir fırsat olduğunu vurgulayan Armağan, dernek olarak her yıl üç aylar için bir tema belirlediklerini ve 2024 yılı için temalarının vicdan olduğunu aktardı.
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinin jüri olarak bulunduğu finalde 6 ülkeden 12 uluslararası öğrenci yarıştı.
Dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da 40 Hadis Yarışması'nın Finali Yapıldı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 12 yıl aradan sonra resmi ziyaret için Mısır'a gitti. Karşılamada Erdoğan ile Sisi bir araya gelirken First Layd'ler de selamlaşarak sohbet etti. Buzları eriten First Lady'ler şıklıklarıyla dikkatleri üzerlerine çektiler.
Erzincan İliç'teki siyanürle altın çıkartılan madende meydana gelen heyelanda 9 işçi toprak altında kaldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken geçtiğimiz yıllarda İliç için verdiği çevre mücadeleyle adından söz ettiren Sedat Cezayirlioğlu gözaltına alındı. Cezayirlioğlu geçtiğimiz yıl kazanın yaşandığı bölgede yalvararak video çekmiş, söz konusu bölgede yetkililerin yapacağı keşif için tüm Türkiye'yi İliç'e davet etmişti.
Sesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklit eden fenomen Muhammed Nur Nahya, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir video paylaştı. Videoda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçen diyaloğa yer veren Nahya, izleyenleri güldürdü. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun açtığı ofise de atıfta bulunan Nahya, hediye olarak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının mazbatasını verdi.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Ece Mumay, küçükken öfke kontrol probleminin olduğunu ve lisede bir arkadaşını tokatladığını söyledi.
Gazze'ye yönelik saldırılarıyla dünyanın tepkisini çeken ve Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan İsrail'i ziyaret eden eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 29 bin Filistinliyi katleden İsrail askerleriyle dans ederken görüntülendi.
Erzincan'da heyelan meydana gelen maden sahasına girmek isteyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, jandarma tarafından içeri alınmadı. Girişi engellenen Özdağ, "CHP ve YRP yetkilileri içeride. Bizi almıyorlar" diyerek tepki gösterdi.
Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Aralık ayında yıllık bazda beklentilerin aksine yüzde 1.2 artarak Şubat 2023'ten beri ilk kez artış kaydetti. Aylık bazda da yüzde 0.2 daralma beklenirken, sanayi üretimi yüzde 2.6 artış gösterdi.
Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması meydana geldi. Siyanürlü toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde toprak yığınının üzerlerine geldiğini gören kamyon şoförleri manevra yaparak felaketten son anda kurtuluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?