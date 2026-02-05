Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Kaba Yem Desteği

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 17 ilçede bir ila beş büyükbaş hayvana sahip 400 üreticiye yüzde 100 hibeli toplam 340 ton kaba yem desteği sağladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayvansal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak ve üreticileri ekonomik olarak güçlendirmek amacıyla büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik kaba yem desteği projesi hayata geçirildi.

Ziraat odaları tarafından bildirilen İşletme Tescil Belgesi kayıtlarına göre bir ila beş arasında büyükbaş hayvana sahip üreticilere, yüzde 100 hibeli kaba yem desteği sağlandı. Proje kapsamında 17 ilçede 400 üreticiye toplam 340 ton kaba yem dağıtıldı.

Kaba yem desteğinden yararlanan üreticiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.