Bursa'da 440 Paket Sigara Hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da 440 Paket Sigara Hırsızlığı

Bursa\'da 440 Paket Sigara Hırsızlığı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da marketten 60 bin lira değerinde sigara çalan G.K. yakalandı, serbest bırakıldı.

BURSA'da, alışveriş için girdiği zincir markette karton halinde 60 bin lira değerindeki 440 paket sigarayı çalan G.K. (48) yakalandı. Çalınan sigaralar polis tarafından bulununca, ifadesinin ardından serbest bırakılan şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Ağustos'ta Nilüfer ilçesindeki zincir markette meydana geldi. Markete alışveriş yapma bahanesiyle giren G.K., bir süre reyonlar arasında dolaşarak etrafı kontrol etti. Ardından G.K., markette karton halinde bulunan ve piyasa değeri 60 bin lira olan 440 paket sigarayı yanındaki çantaya doldurup, çıktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, durumu fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli, çaldığı 440 paket sigara polis ekipleri tarafından bulununca, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da 440 Paket Sigara Hırsızlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydınspor’un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu Yüzlerce başvuru yapıldı Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı
Hastanede 15 milyonluk vurgun İtirafı pes dedirtti Hastanede 15 milyonluk vurgun! İtirafı pes dedirtti
Rojin dosyasında yeni detay Ailenin avukatı “hocam“ dediği kişiyi işaret etti Rojin dosyasında yeni detay! Ailenin avukatı "hocam" dediği kişiyi işaret etti
Fenerbahçe’den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı Fenerbahçe'den bomba Vedat-Oğuz paylaşımı
Zirvede Eğlence: Recep Sulu Kara Gömüldü Zirvede Eğlence: Recep Sulu Kara Gömüldü
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu’nun o halini gören taraftarlar delirdi Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

10:23
Robotlar yeşil sahaya indi Kıran kırana futbol maçı
Robotlar yeşil sahaya indi! Kıran kırana futbol maçı
10:17
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım’ın gözleri doldu Akıllara Ali Koç geldi
18 yıllık hasret bitti, Aziz Yıldırım'ın gözleri doldu! Akıllara Ali Koç geldi
10:09
Türkiye’nin otomobil haritası İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
09:46
Yunus Akgün’ü delirten olay: O ne oğlum
Yunus Akgün'ü delirten olay: O ne oğlum?
09:45
Gülistan Doku soruşturmasında 5’inci dalga: 10 şüpheli gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 şüpheli gözaltında
09:18
Van’a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 10:29:01. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da 440 Paket Sigara Hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement