Bursa'da 500 Bin Lira Değerinde Sahte Gram Altın Piyasaya Sürüp Yakalanan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da 500 Bin Lira Değerinde Sahte Gram Altın Piyasaya Sürüp Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Bursa\'da 500 Bin Lira Değerinde Sahte Gram Altın Piyasaya Sürüp Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, 10 farklı kuyumcuya sahte gram altın satarak 500 bin lira değerinde dolandırıcılık yapmıştır. Şüphelinin altınları kutusundan çıkaran bir kuyumcu tarafından fark edilmesi üzerine polis ekipleri olaya müdahale etmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli tespit edilerek yakalanmış ve sorgulamasında 34 ayrı suç kaydı olduğu belirlenmiştir. İ.A. isimli şüpheli tutuklanmıştır.

06.06.2024 11:11
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Bursa'da, 500 bin lira değerinde sahte gram altını piyasaya sürüp polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, 10 farklı kuyumcuya girip gram altın sattı. Aldığı gramlardan şüphelenen bir kuyumcu, altınları kutusundan çıkarıp inceledi.

Altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcunun ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri, şüphelinin altın bozdurduğu kuyumculardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 120 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin İ.A. (23) olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerce yakalanan şüphelinin 10 kuyumcuya yaklaşık 500 bin lira değerinde sahte gram altın sattığı tespit edildi.

Sorgulamasında farklı suçlardan 34 kaydı olduğu belirlenen İ.A, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da 500 Bin Lira Değerinde Sahte Gram Altın Piyasaya Sürüp Yakalanan Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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