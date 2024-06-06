Bursa\'da 500 Bin Lira Değerinde Sahte Gram Altın Piyasaya Sürüp Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Güncel

Bursa'da, 500 bin lira değerinde sahte gram altını piyasaya sürüp polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklandı.

Osmangazi ilçesinde bir şüpheli, 10 farklı kuyumcuya girip gram altın sattı. Aldığı gramlardan şüphelenen bir kuyumcu, altınları kutusundan çıkarıp inceledi.

Altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcunun ihbarıyla olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri, şüphelinin altın bozdurduğu kuyumculardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 120 saatlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin İ.A. (23) olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekiplerce yakalanan şüphelinin 10 kuyumcuya yaklaşık 500 bin lira değerinde sahte gram altın sattığı tespit edildi.

Sorgulamasında farklı suçlardan 34 kaydı olduğu belirlenen İ.A, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.