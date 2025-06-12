Bursa\'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki evde düzensiz göçmenlerin kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Araştırmaların ardından adrese düzenlenen baskında kimliksiz, yasal kalış hakkı bulunmayan 7 yabancı uyruklu yakalandı.
Araştırmalarını derinleştiren ekipler, düzensiz göçmenlere A.H, Y.K. ve M.S'nin para karşılığı kalacak yer temin ettiklerini belirledi.
Ekiplerce gözaltına alınan Y.K. ve A.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.K. tutuklandı, A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekipleri, firari zanlı M.S'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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