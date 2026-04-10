9 Nisan 2026'da Bursa'nın 10 İlçesinde Planlı Elektrik Kesintisi

9 Nisan 2026 Perşembe günü Bursa'nın 10 ilçesinde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Büyükorhan ilçesinde Armutçuk, Durhasan ve Çakıryenice mahallelerinde saat 10:30-13:00 arasında 2 saat 30 dakika süreyle ENH bakım çalışması nedeniyle kesinti olacak.

Gemlik ilçesinde Narlı mahallesinde saat 23:30-23:59 arasında 29 dakika süreyle OG manevra için kesinti yapılacak. İnegöl ilçesinde Şipali, Kulaca, Cerrah, Akhisar ve Huzur mahallelerinde AG pano değişimi ve abone bağlama çalışmaları nedeniyle saat 09:00-15:00 arasında 2 ila 6 saat süreyle kesintiler gerçekleşecek.

İznik ilçesinde Çakırca mahallesinde saat 09:00-17:00 arasında 8 saat süreyle AG tesis çalışması nedeniyle kesinti olacak. Karacabey ilçesinde Kurşunlu, Boğazköy, Ekinli ve diğer 13 mahallede saat 09:30-17:30 arasında 8 saat süreyle OG hat bakımı yapılacak.

Kestel ilçesinde Saitabat ve Derekızık mahallelerinde saat 09:00-12:00 arasında 3 saat süreyle OG tesis çalışması nedeniyle kesinti olacak. Mudanya ilçesinde Evciler ve Dereköy mahallelerinde saat 09:00-17:30 arasında 8 saat süreyle OG hat bakımı ve tesis çalışması yapılacak.

Mustafakemalpaşa ilçesinde Yalıntaş mahallesinde saat 13:00-14:00 arasında 1 saat süreyle OG hat bakımı nedeniyle kesinti olacak. Nilüfer ilçesinde Gümüştepe, Çalı, Yaylacık ve Ataevler mahallelerinde OG fiziki irtibat, abone bağlama ve kesici değişimi çalışmaları nedeniyle saat 09:00-14:30 arasında 1 ila 3 saat süreyle kesintiler gerçekleşecek.

Orhaneli ilçesinde Karasi, Firuz ve Dağgüney mahallelerinde saat 10:00-15:00 arasında 5 saat süreyle OG hat bakımı nedeniyle kesinti olacak. Gürsu, Harmancık, Keles, Orhangazi, Osmangazi, Yenişehir ve Yıldırım ilçelerinde ise 9 Nisan 2026 tarihinde planlı elektrik kesintisi bulunmuyor.