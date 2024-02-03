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Bursa'da Açılışa Özel Kampanya İzdihamı - Son Dakika
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Bursa'da Açılışa Özel Kampanya İzdihamı

Bursa'da bir ev eşyaları ve aletleri mağazası, açılışa özel düzenlediği kampanya nedeniyle izdiham yaşadı. Sabah saatlerinde toplanan kalabalık, uzun kuyruklar oluşturdu ve mağazaya girmek için bekleyenler arasında izdiham yaşandı.

03.02.2024 23:47
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BURSA'da, ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. Sabah saatlerinde toplanan kalabalık, uzun kuyruklar oluşturdu.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. Ucuz eşya almak isteyenler, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Saatlerce sıranın gelmesini bekleyerek uzun kuyruk oluşturanlar mağazaya girmek isteyince izdiham yaşandı. Mağaza görevlileri tarafından çevrede güvenlik önlemleri alındı. (DHA)

Bursa\'da Açılışa Özel Kampanya İzdihamı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bursa'da Açılışa Özel Kampanya İzdihamı - Son Dakika
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