Bursa\'da Ağaçta Otomobil Kazası

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ferhat B. idaresindeki 16 NJ 550 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Ferhat B. ile araçta yolcu olarak bulunan Gamze H. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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