Bursa\'da Ahır Yangınında 10 İnek Hayatını Kaybetti

BURSA'da iki katlı ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Ahır kullanılamaz hale gelirken alevlerin arasında kalan 10 inek öldü.

Merkeze bağlı kırsal İnkaya Mahallesi 2'inci İğde Sokakta bulunan Mustafa Güney'e (60) ait iki katlı ahırda, saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, ahırda bulunan saman balyalarına sıçrayarak kısa sürede yayıldı. Ahırdan yükselen dumanları gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki katlı ahır kısa sürede yangın topuna dönüşürken, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Alevler bitişikteki evlere sıçramadan söndürülen yangında 10 inek öldü. Onlarca saman balyasının da kül olduğu yangından ahırın ikinci katı çöktü.

Olayda yaralanan olmazken, polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.