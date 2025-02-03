Bursa\'da Ahşap Yüklü TIR Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, devrilen ahşap yüklü TIR'ın şoförü Çetin Ç. (52) ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Hamzabey Mahallesi'ndeki Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı seyir halinde olan ahşap yüklü 16 DU 451 plakalı TIR'ın şoförü Çetin Ç., direksiyon kontrolünü yitirdi. TIR devrilirken, Çetin Ç. araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa),