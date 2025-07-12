Bursa'da Aileden Mum Atölyesi - Son Dakika
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Bursa'da Aileden Mum Atölyesi

12.07.2025 11:16
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Kovid-19 döneminde mum yapımına başlayan aile, malzeme üretimine adım attı ve kaliteyi artırdı.

Bursa'da Kovid-19 salgını döneminde hobi olarak başladıkları dekoratif mum yapan aynı aileden 3 ortak, kurdukları atölyede dekoratif mum yapım malzemeleri üretmeye başladı.

Kovid-19 salgını döneminde eve kapanan Aslı ve Fatih Kasap çifti, bu süreçte çevrim içi satış ve el sanatlarına yöneldi.

Başta deri dikim işiyle başlayan çift, sonrasında evde dekoratif mum yapıp satmaya karar verdi.

Mum yapımında ihtiyaç duydukları kalitede ürünleri bulamayan ve bu noktada tedarik açığı olduğunu fark eden Kasap çifti, ahşap mum fitili, silikon mum kalıbı, esans ile boyayı kendileri üretmek için kolları sıvadı.

Fatih Kasap'ın kardeşi Tarık Kasap'ın da ekibe katılmasıyla 600 kalıp modeli tasarlayan ortaklar, geçen yıl 60 bin kalıp ve 1 milyon ahşap fitil üretti.

Ürünlerin satışı atölyeden ve internet aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Aslı Kasap, AA muhabirine, asıl mesleğinin restoratörlük olduğunu ve teknik bilgilerini kullanarak bu işte ilerlediğini söyledi.

Öncelikle mum üretimiyle yola çıktıklarını anlatan Kasap, şöyle konuştu:

"Bir sürü malzeme aldık. Bunların istediğimiz standartta olmadığını gördük. Elimizi bu dalda neye atsak malzemeler teknik olarak bizi tatmin etmedi. O malzemelerle çıkardığımız ürünleri de beğenmedik. Böyle olunca bu nasıl geliştirilebilir diye düşünmeye başladık. Bir üretim süreci başladı."

Kasap, ürünlerini alanlara teknik destek de verdiklerini ifade ederek, "Amacımız müşterinin aldığı malzemelerle iyi bir ürün çıkarması. Ürünü satabilmesini yani bir değer haline getirmesini sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Mesleki tecrübelerini üretime aktardılar

Fatih Kasap ise daha önce otomotiv sanayisinde kalıpçı olarak çalıştığını, burada ilerleyip CNC makinelerini programlamaya başladığını dile getirdi.

Bu bilgisini mum kalıbı ürettikleri makinelerde kullandığını söyleyen Kasap, "Şu an kalıplar için ufak tarzda CNC'ler kullanıyoruz. Programlaması, çizimi, kalıp yapımı hakkında bilgim olduğu için daha kolay ilerlememizi sağladı ve bize destek oldu." diye konuştu.

Kasap, mum yapımında kalıbın yanı sıra birçok farklı malzemeye de ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Dekoratif mum üretim sektöründe iyi kalite ürün çıkartmayı hedeflediklerini belirten Kasap, "Bunu hedefleyince bize de çok faydası oldu. Geliştik ve yurt dışından ürünler getirmeye başladık zira Türkiye'de çoğu malzemenin üretimi yok." dedi.

Tarık Kasap ise uzun yıllar tarihi eser projeleri çizdiğini ve restorasyon işi yaptığını anlattı.

Çizim yaparken dijital programlama modelleri kullandıklarını aktaran Kasap, önce 2 boyutlu çizimlerle başlayıp, ardından 3 boyutlu modellemelere geçtiğini ifade etti.

Kasap, bu bilgisini kalıp tasarımında kullandığını belirterek, şunları söyledi:

"Aslında restorasyon mesleğimden buraya kattığım en büyük şey 3 boyutlu projeler kullanıp, çizimler yapabiliyor olmak. O yüzden böyle kalıpları üretebiliyoruz. Daha fazla kalıp satışı yapıyoruz. Müşterilerimizin talepleri artıyor. Farklı farklı birçok şey isteniyor. Bu şekilde ilerletiyoruz. 'Kalıp' dediğinizde ucu bucağı yok."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Aileden Mum Atölyesi - Son Dakika

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