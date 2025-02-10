Bursa'da Altyapı Çalışmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl'de yürütülen kapsamlı yenileme çalışmalarının yanı sıra Gemlik ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde de altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın tamamında altyapıyı güçlendirmek ve sağlıklı hale getirmek için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeyi güçlü bir altyapıya kavuşturacak yatırımlarına BUSKİ'nin projeleriyle devam ediyor.

İnegöl'de yürüttükleri kapsamlı yenileme çalışmalarına devam eden BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Gemlik ilçesi Eşref Dinçer ve Osmaniye mahallelerinde yaklaşık 2 kilometrelik atık su ve yağmur suyu hattı çalışmaları yürütüyor. Mustafakemalpaşa ilçesi Lalaşahin Mahallesi TOKİ hattı kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatı yapım işi kapsamında Lalaşahin ve Orta mahallelerinde de 12 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bu hizmetlerle gelişmiş ve dirençli bir Bursa hedefliyoruz. Sağlıklı kentler güçlü altyapılar üzerine inşa edilebilir. Tüm ilçeleri sağlıklı altyapıya kavuşturmaya kararlıyız" dedi.