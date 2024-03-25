Bursa'da aniden başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Bursa'da aniden başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bursa\'da aniden başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da aniden başlayan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin tentelerinin altında korunmaya çalıştı. Bursa Valiliği, gün boyu kent genelinde yağış ve fırtınanın etkili olacağını bildirdi. Vatandaşlara çatı uçması, baca gazı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısı yapıldı.

25.03.2024 15:29  Güncelleme: 15:32
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Bursa'da aniden başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, bazı iş yerlerinin tentelerinin altında korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığı 10 derece olarak ölçülürken Bursa Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, gün boyu kent genelinde yağış ve fırtınanın etkili olacağını bildirdi.

Açıklamada, "Meydana gelebilecek çatı uçması, baca gazı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bursa'da aniden başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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