Bursa'da Anız Yangını: Muhtar Yardım İstedi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Ebeköy ve Barcın Mahallerinde tarlalarda yakılan anızlardan yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle söndürülme çalışmaları sürdürülüyor.
MUHTAR AĞLAYARAKYARDIM İSTEDİ
Barcın Mahallesi'ndeki anız yangını, Yenişehir Muhtarlar Derneği Başkanı ve Barcın Mahallesi Muhtarı İsmail Yüksel'in cep telefonu kamerasına yansıdı. Yüksel'in ağlayarak yardım istediği görüldü.
Haber: Mine AK-Kamera: YENİŞEHİR (Bursa),
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