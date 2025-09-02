Yangında nefes kesen anlar! Önce torununu attı, ardından kendisi atladı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir binada çıkan yangında, anneanne torununu alevlerden korumak için 3. kattan aşağı atladı. Kadın daha sonra kendisini de aşağı atarken, o anlar kameraya yansıdı.

ÖNCE TORUNUNU AŞAĞI ATTI, SONRA KENDİSİ ATLADI

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, evde bulunan anneanne torununu da alarak pencereye çıktı. Pervazda tuttuğu çocuğunu bir süre sonra boşluğa atan anneanne, ardından kendisi de attı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan anneanne ile torunu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.