Yangında nefes kesen anlar! Önce torununu attı, ardından kendisi atladı

Yangında nefes kesen anlar! Önce torununu attı, ardından kendisi atladı
02.09.2025 21:19
Yangında nefes kesen anlar! Önce torununu attı, ardından kendisi atladı
Bursa'nın Gürsu ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında evde bulunan anneanne, torununu alevlerden korumak için pencereden dışarı çıkardı. Bir süre bekleyen anneanne önce pervazda tuttuğu torununu, ardından da kendisini 3'üncü kattan attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, anneanne ile torunu hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir binada çıkan yangında, anneanne torununu alevlerden korumak için 3. kattan aşağı atladı. Kadın daha sonra kendisini de aşağı atarken, o anlar kameraya yansıdı.

ÖNCE TORUNUNU AŞAĞI ATTI, SONRA KENDİSİ ATLADI

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, evde bulunan anneanne torununu da alarak pencereye çıktı. Pervazda tuttuğu çocuğunu bir süre sonra boşluğa atan anneanne, ardından kendisi de attı.

Yangında nefes kesen anlar! Önce çocuğunu attı, ardından kendisi atladı

O ANLAR KAMERADA

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan anneanne ile torunu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yangında nefes kesen anlar! Önce torununu attı, ardından kendisi atladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yangında nefes kesen anlar! Önce torununu attı, ardından kendisi atladı - Son Dakika
