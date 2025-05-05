Bursa'da Anneler Günü ve Engelliler Konserleri - Son Dakika
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Bursa'da Anneler Günü ve Engelliler Konserleri

Bursa\'da Anneler Günü ve Engelliler Konserleri

Bursa'da Anneler Günü ve engellilere özel konserler düzenlendi. Müzikseverler ilgi gösterdi.

05.05.2025 09:23
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Bursa'da Anneler Günü ve engelliler için iki ayrı konser programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından organize edilen "Anneler Günü ve Engelliler Haftası Özel Farkındalık Konseri"ne müzikseverler ilgi gösterdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri Türk Halk Müziği Bölümü Şefi Kemal Kamalı üstlendi. Ritim Grubu'nu ise Cuma Çimen yönetti.

Gecede sahne alan engelli solistlerin performansı beğeni topladı.

Ördekli Kültür Merkezi'nde de Emine Gülen Türk Müziği Topluluğu ve Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu tarafından organize edilen, Osmangazi İlçe Belediyesince desteklenen "Anneler Günü" konseri düzenlendi.

Şef Emine Gülen'in yönettiği konserde, "Bir Peri Masalı", "Tövbeler Tövbesi", "Sen Benim Gönlümde Açan Son Güldün", "Gökten Yağmur Değil" ve "Yaşamak Yalan Belki" gibi eserler koro ve solistler tarafından söylendi.

Konser sonunda solistler, koro ve şef Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Bilet karşılığı toplanan kitaplar ihtiyaç sahibi okullardaki kütüphaneler için bağışlanacak.

Kaynak: AA

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