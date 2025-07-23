Bursa'da Apartman Çatısında Yangın

Bursa'da, 5 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, saat 11.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi 3'ncü kumru sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın çatısında meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, İtfaiye görevlilerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çıkış nedeni bilinmeyen yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.
Haber: Yiğithan HÜYÜK - Kamera: Hüseyin SEZGİN/BURSA,
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