Bursa\'da araç alım satım işi yapan patronunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla dava devam ediyor

Bursa'da, araç alım satım işi yapan patronunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Halil Kaan Oğuz (30), maktul Mustafa Ekşi'nin (41) yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada tanık olarak dinlenen 8 kişi, Ekşi ile sanık arasında öncesinde yaşananları ve olaya ilişkin bildiklerini anlattı.
Söz verilen sanık, aleyhine olan beyanları kabul etmediğini söyledi.
Maktulün eşi Melike Ekşi ise olayın ardından sanığın babasıyla bir araya geldiklerini ve beyanları nedeniyle olayın ardından kaybolan suça konu çeklerin onlarda olduğunu düşündüğünü ifade etti.
Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, sanık ve maktulün HTS kayıtlarının istenmesine, Halil Kaan Oğuz'un kız arkadaşı ve babasının tanık olarak dinlenmesine ve tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı Kavşağı'nda 5 Temmuz 2023'te 16 KM 015 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Ekşi ile çalışanı Halil Kaan Oğuz arasında tartışma çıkmıştı. Bıçakla boyun ve sırt bölgesinden yaralanan Ekşi araçtan inerek çevredekilerden yardım istemiş, Oğuz kaçmıştı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ekşi yaşamını yitirmiş, bir gün sonra teslim olan Oğuz tutuklanmıştı.
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