Bursa\'da Arama Kurtarma Eğitimi

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Bursa'da Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, afet ve acil durumlara karşı hazır bulunmak için deprem arama kurtarma eğitimi ve tatbikatı gerçekleştirdi.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Değirmenönü Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm kapsamındaki 3 katlı binada, 40 gönüllünün katıldığı, arama kurtarma yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla 4 gün sürecek tatbikat yapıldı.

Arama kurtarma teknikleri, enkaza müdahale, kurtarma malzemelerinin kullanılması ve kriz yönetimi gibi konuları kapsayan eğitimlerde, katılımcılara, gerçekçi senaryolar altında uygulamalı eğitimler verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, afete dirençli kentler oluşturulması amacıyla ilçede bulunan eğitim-öğretim kurumlarında, mahallelerde, toplu konutlarda ve kamu binalarında vatandaşlara yönelik arama kurtarma ekibi tarafından temel afet eğitimleri verildiğini belirtti.

Belediye personelinin olası bir afet durumunda donanımlı bir şekilde olaya müdahale edebilmesinin hayati önem taşıdığını ifade eden Yılmaz, şunları bildirdi:

"Yıldırım Belediyesi Arama-Kurtarma Ekibimiz gerek personel gerekse ekipman olarak afetlere karşı 7 gün 24 saat hazır durumda. Ekibimizin temel amacı doğal afetlerde ve kazalarda profesyonel bir yaklaşım ile kazazedelere en kısa sürede ulaşarak, emniyetli koşullara nakillerini gerçekleştirmek. Doğal afetlerin önüne belki geçemeyiz. Ancak oluşacak tahribatı minimize edebiliriz. Tüm hazırlıklarımızı ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz."???????