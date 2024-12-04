Bursa'da Asit Yüklü Tanker Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Asit Yüklü Tanker Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Asit Yüklü Tanker Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen asit yüklü tanker nedeniyle sürücü Kıyasettin Kara hayatını kaybetti. Tankerden sızan asit Mezit Deresi'ne karıştı, çevre köylere uyarılar yapıldı.

04.12.2024 22:58
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1) BURSA'DA DEVRİLEN ASİT YÜKLÜ TANKERİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, SIZAN ASİT DEREYE KARIŞTI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde karşı şeride geçen asit yüklü tanker devrildi. Tanker'in altında sıkışan sürücü Kıyasettin Kara (56) hayatını kaybetti, tankerden sızan asidin Mezit Deresi'ne karışması nedeniyle çevre köyler uyarıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ankara kara yolu Mezit mevkisinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden İnegöl istikametine seyir halinde olan Kıyasettin Kara yönetimindeki 41 AVZ 472 plakalı mono etilen glikol asit taşıyan tanker, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı şeride geçen tanker, bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada Kara, tanker altında sıkışarak hayatını kaybetti. İhbarla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Mezit Deresi ve çevreye sızan asit nedeniyle güvenlik önlemi aldı. AFAD ekiplerinin gelmesinin ardından Kara'nın cenazesinin çıkarılması bekleniyor.

MAHALLE SAKİNLERİ UYARILDI

Öte yandan tankerden sızan ve Mezit Deresi'ne karışan asit nedeniyle jandarma ekipleri, dere yakınındaki kırsal Osmaniye, Rüştiye, Mezit, Tüfekçikonak ve Eskikaracakaya mahalle muhtarlarını arayarak uyarıda bulundu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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