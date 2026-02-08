Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Atlıçayır Bulvarı'ndaki Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Atlıçayır Bulvarı'ndaki Yol Çalışmalarını Yerinde İnceledi

08.02.2026 11:51  Güncelleme: 14:06
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer ilçesinde devam eden yol yapım ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Ulaşım Dairesi kendi ekipleriyle Atlıçayır Bulvarı'nda önemli altyapı çalışmaları yürütüyor.

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi'ndeki Atlıçayır Bulvarı'nda devam eden yol yapım ve asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesinin yeni yerleşim bölgelerinde de yol yapım işlemlerine devam ediyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 3 bin metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki 30 Ağustos Zafer Mahallesi Atlıçayır Bulvarı'nda çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bozbey, Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı ve ekiplerden son duruma ilişkin bilgi aldı. 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nin birçok noktasında faaliyetleri aynı anda yürüttüklerini söyleyen Bozbey, ulaşıma öncelik verdiklerini ve trafik sorununu en aza indirmek için mesai harcadıklarını belirtti. Çalışmaları bilimin ışığında sürdürdüklerini vurgulayan Bozbey, "Yaptığımız uygulamalarla konforlu ulaşımı sağlayacağımıza ve vatandaşlarımızın memnun kalacağına inanıyoruz" dedi.

"Ulaşımı önemsiyoruz"

Atlıçayır Bulvarı'nda bir taraftan kazı bir taraftan dolgu yapıldığını hatırlatan Bozbey, kanalizasyon, içme suyu, UEDAŞ, doğal gaz gibi altyapıların da hemen işleme başlamasının sağlandığını ifade etti. Altyapının ardından tretuvar ve asfaltlamanın yapılacağını anlatan Bozbey, "Atlıçayır Bulvarı'nı en kısa zamanda konforlu, insanların bir yerden bir yere giderken keyif alacağı hale dönüştüreceğiz. Ulaşımı önemsiyoruz. Çözüm üretmeye devam ediyoruz. Çalışmalara sabır gösteren vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban ise yolun bitmesiyle trafiğin de rahatlayacağını söyledi. Hem 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nin hem de civar mahallelerin rahat bir nefes alacağını dile getiren Özçoban, hizmetlerinden dolayı Bozbey'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mustafa Bozbey, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

