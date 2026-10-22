Bursa'da avukat rolüyle dolandırıcılık iddiasındaki yabancı sınır dışı edilecek - Son Dakika
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Bursa'da avukat rolüyle dolandırıcılık iddiasındaki yabancı sınır dışı edilecek

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Bursa\'da avukat rolüyle dolandırıcılık iddiasındaki yabancı sınır dışı edilecek
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Bursa Nilüfer'de kendini avukat tanıtıp hukuki destek vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bursa'da kendini avukat olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen ve çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Çalışmada, Nilüfer ilçesinde bir şüphelinin kendisini avukat olarak tanıtarak "hukuki destek sağlama" vaadiyle vatandaşları dolandırdığı bilgisine ulaşıldı.

Polis ekipleri şüphelinin iftira, tehdit, hakaret ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğunu ve yasal kalış hakkının olmadığını tespit etti.

Teknik ve fiziki takibe alınan şüpheli, ekiplerce yakalandı.

Zanlı, gerekli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
Göçmen KaçakçılığıDolandırıcılıkBursa NilüferGüvenlik3. SayfaGüncelBursaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da avukat rolüyle dolandırıcılık iddiasındaki yabancı sınır dışı edilecek - Son Dakika
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