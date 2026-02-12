Bursa'da Balıkçı Dükkanında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Balıkçı Dükkanında Yangın

Bursa\'da Balıkçı Dükkanında Yangın
12.02.2026 07:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi'de çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi, itfaiye yangını kontrol altına aldı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde balık ve av malzemeleri satılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Alemdar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki balık ve av malzemeleri satılan iş yerinde saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerinin tamamını sararken, yoğun duman üst kattaki daireye yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İş yerinin üst katındaki dairede bulunan 2 kişi yoğun dumandan etkilenirken, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi. İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Osmangazi, Güvenlik, İtfaiye, Ekonomi, Olaylar, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Balıkçı Dükkanında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu Çete üyesi sanılarak öldürülen madencilerin cesetleri gizli mezarda bulundu
Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor Sıfır zam alabilirler Emekli maaşlarına 5 aşamalı model geliyor! Sıfır zam alabilirler
Hayatının baharındaydı Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi Hayatının baharındaydı! Nehre düşen gençten 10 gün sonra acı haber geldi
CHP’de Akın Gürlek alarmı Tüm vekiller “acil“ koduyla Meclis’e çağırıldı CHP'de Akın Gürlek alarmı! Tüm vekiller "acil" koduyla Meclis'e çağırıldı
Menajer Ayşe Barım’ın yargılandığı davada karar günü Menajer Ayşe Barım'ın yargılandığı davada karar günü
Yıllar sonra ortaya çıktı Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

07:22
Bahçeli çağrı yapmıştı Ortak raporda, Öcalan’a umut hakkı yok
Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok
02:42
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı
00:06
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
23:31
CHP’li Başarır Meclis’teki kavgadan önce Gürlek’le selamlaşmış
CHP'li Başarır Meclis'teki kavgadan önce Gürlek'le selamlaşmış
23:28
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
22:33
Trump’tan açıklama geldi Netanyahu Beyaz Saray’dan eli boş dönüyor
Trump'tan açıklama geldi! Netanyahu Beyaz Saray'dan eli boş dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 07:51:28. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Balıkçı Dükkanında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.