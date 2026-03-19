Bursa\'da Bayram Trafik Denetimleri Artıyor

19.03.2026 17:09
Bursa Jandarma, Ramazan Bayramı'nda trafik denetimlerini artırarak havadan kontrol sağlıyor.

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürürken, trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı helikopterle de havadan kontrol sağladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı tatili öncesi trafik denetimlerini artırdı. İstanbul-Bursa-İzmir otobanı üzerinde yoğunluk yaşanan noktalar tespit edilip, ekipler yönlendirildi. Havadan yapılan denetimlerle tespit edilen ihlaller, karadaki ekiplere bildirildi. Jandarma tarafından Ramazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında, 19-22 Mart tarihleri arasında trafik kazalarının meydana gelmesini engellemek amacıyla 4 bin 855 kilometrelik yol ağında günlük 71 trafik timi ve 188 personel ile denetim ve kontroller yapılacağı, bayram süresince sayının artarak toplam 286 trafik timi ve 752 personel ile vatandaşların huzurlu seyahat etmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motokuryenin üzerine çekiçle yürüyen minibüs şoförü kaydedildiğini görünce çark etti Motokuryenin üzerine çekiçle yürüyen minibüs şoförü kaydedildiğini görünce çark etti
Bayramda yola çıkacaklar dikkat Artık tamamı sorgulanabilecek Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
İngilizlerin kabusu Galatasaray İngilizlerin kabusu Galatasaray
İran, Riyad’a hava saldırısı düzenledi İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

16:34
İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü
İsrail ordusu Rus gazetecilerin üzerine füze gönderdi: RT ekibi ölümden döndü
15:59
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli Tedesco, yıldız isme ’’Güle güle’’ dedi
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
15:59
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
15:55
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
15:22
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
15:10
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
