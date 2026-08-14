Bursa'da Baza Deposunda Yangın - Son Dakika
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Bursa'da Baza Deposunda Yangın

Bursa\'da Baza Deposunda Yangın
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Osmangazi'deki baza deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, nedeni araştırılıyor.

Bursa'da baza deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki bir baza deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Depoda hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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