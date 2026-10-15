Bursa'da bıçakla rehin alınan anne, özel harekat operasyonuyla kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da bıçakla rehin alınan anne, özel harekat operasyonuyla kurtarıldı

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Bursa\'da bıçakla rehin alınan anne, özel harekat operasyonuyla kurtarıldı
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Bursa'da aile içi tartışmada oğlu tarafından bıçakla rehin alınan anne, kendini bir odaya kilitleyip 112'den yardım istedi. Olay yerine yönlendirilen özel harekat polisi kapıyı koçbaşıyla kırarak anneyi kurtardı, etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'da aile içerisinde yaşanan tartışmada oğlu Hakan Ç. tarafından bıçakla rehin alınan anne Hatice Ç., özel harekat polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Etkisiz hale getirilen şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Okul Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Hakan Ç., henüz belirlenemeyen nedenle annesi Hatice Ç. ile tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında Hakan Ç., mutfaktan aldığı bıçakla annesini rehin aldı. Oğlunun bir anlık dalgınlığından yararlanan Hatice Ç., kendisini bir odaya kilitleyip, telefonla aradığı 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Hakan Ç.'yi ikna etmeye çalıştı. Polisin uzun süren ikna çabalarına yanıt vermeyen şüpheli için bölgeye özel harekat ekibi yönlendirildi. Adrese gelen özel harekat polisleri, daire kapısını koçbaşıyla kırarak içeri girdi. Ekipler Hakan Ç.'yi etkisiz hale getirerek, anne Hatice Ç.'yi kurtardı. Korktuğu gözlenen annenin sağlık durumunun iyi olduğu belirlenirken, Hakan Ç. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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