Bursa\'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

Soğanlı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla kavga kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, kavgada Hakan A. (32), Resul K. (30) ve Emre A. bıçakla yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hakan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.