Bursa\'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında başlayan tartışma, tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 3 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada bıçakla yaralanan Hakan A. (32), Resul K. (30) ile Emre A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Karnından ve bacağından yaralanan Hakan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.