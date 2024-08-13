Bursa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Bursa'da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesinde yaşanan olayın ardından zanlılar A.B, İ.Y. ve S.O. ile suça sürüklenen çocuk B.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.B, İ.Y. ve S.O, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. B.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokağı'nda 11 Ağustos'ta su tesisatı işi yapan inşaat firması çalışanları ile oto yıkama işletmesinde çalışanlar arasında ortak su kullanımı nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruptakiler birbirlerine bıçakla saldırmış, kavgada Fesih B, Murat B, Abdullah B, Cüneyt B, Serhat O. ve Samet O. yaralanmıştı.

Çekirge Devlet Hastanesi ile Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fesih B, kurtarılamamıştı.